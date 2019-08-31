Театр молодежи начинает подготовку к новому театральному сезону. 29 августа состоялся сбор театральной труппы и всего коллектива театра. Были озвучены театральные планы на год, сообщает DEITA.RU.

Прошлый сезон для театра стал прорывным. За год было показано девять премьер, притом, некоторые из них - масштабные, проведён второй Тихоокеанский фестиваль современной драматургии «Метадрама-2019». На Метадраме за пять дней состоялось 24 творческих события. Один из эскизов спектакля, поставленный в рамках режиссёрских лабораторий, оказался настолько хорош, что по многочисленным заявкам зрителей эскиз «Человек из Подольска» театр покажет вновь. Он пройдёт на большой сцене театра 27 сентября.

В новом сезоне сбавлять темпы театр не намерен. Планируется представить зрителям десять премьер. Правда, они будут менее масштабны, сообщили в театре.

Спектакль «Гроза» по пьесе А. Н. Островского поставит московский режиссёр Александр Дзюба. К репетициям актёры уже приступили.

Театр открывает новый молодёжный проект «Экспериментальная сцена». Молодым актёрам он даст возможность попробовать свои силы в качестве режиссёров. Первым участником проекта стал актёр Театра молодёжи и начинающий режиссёр Герман Авеличев. Он поставит спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» по очерку Лескова.

Режиссёр Лидия Василенко поставит два спектакля: детский мюзикл приморского композитора Владимира Синенко «Кошкин дом» по сказке Маршака и «Танго» по пьесе польского драматурга Славомира Мрожека. «Танго» исполнят Заслуженные артисты. Спектакль будет поставлен на малой сцене.

Спектакль «Питер Пэн» поставит режиссёр Марк Букин.

Театр выиграл два гранта.

По гранту Министерства культуры РФ «Программа поддержки и развития искусства на Дальнем Востоке» выпускник ГИТИС Павел Макаров поставит спектакль «Горка» по пьесе современного драматурга Алексея Житковского.

По гранту Союза театральных деятелей (СТД) актёр Театра молодёжи Иван Синицин выступит с режиссёрским дебютом – сказкой для взрослых «Сказка сказок».

Спектакль «Письма Анны Франк» по пьесе Аси Волошиной поставит режиссёр из Санкт-Петербурга Виталий Дьяченко. Эскиз принят к постановке по результатам режиссёрских лабораторий «Метадрама-2019».

В конце года к постановке спектакля, название которого пока обсуждается, приступит московский режиссёр Талгат Баталов. Он также был участником фестиваля «Метадрама-2019» в этом году.

Режиссёр Сергей Руденок уже приступил к работе над детским спектаклем «Непослушные котята». Это будет музыкальный спектакль – урок по правилам безопасности. Его ребята увидят на сцене театра и на выездах. Премьера состоится 10 октября.

Третий фестиваль «Метадрама» в 2020 году состоится в конце мая, в отличие то этого года, когда фестиваль прошел в июне.

Надо отметить, что театр претерпевает и позитивные внешние изменения. К новому сезону обновлён фасад здания, в котором расположен Театр молодёжи. Здание историческое, построено в 1903 году. Важно то, что фасаду здания вернули его изначальный цвет. В этом усматривается очень сильное движение, основанное на уважении к истории места и городу.

Новый сезон начинается, и как видно по озвученной программе, будет насыщен событиями. Что ожидают от нового сезона руководители театра, мы спросили у них самих.