Новый штраф для автомобилистов придумала Госдума

С новой инициативой выступил депутат Государственной Думы России Сергей Тен. Депутат предлагает ликвидировать наклейки разного рода с автомобилей россиян. Это может послужить причиной для новых штрафов, сообщает DEITA.RU.

По словам Сергея Тена, наклейки лишь отвлекают водителей во время дорожного движения. Речь идёт о знаках такого рода, как «Дама за рулём», намёках на неопытность в виде символа чайника, а также заигрывающих фразах, например, «Догонишь – женюсь!».

Мера позволит избежать аварий – скорость движения на дорогах становится выше. Отвлекшись даже на мгновение, автомобилист может стать участником ДТП.

Между тем, разнообразие разного рода наклеек на автомобилях поражает воображение. На дорогах страны можно встретить авто с надписями «Мыть не буду, она наказана», «Царь дорог», и разного рода забавными наклейками. Помимо стандартных «Не прижимайся» и «Спасибо деду за победу», на улицах Владивостока был замечен автомобиль с надписью «Спасибо бабушке за оладушки».

Кроме того, всё чаще на дорогах можно заметить автомобили с объемными элементами, например, «рукой», которая свисает из багажника. К слову, о подобных творческих порывах автовладельцев, Сергей Тен не высказывался. Так или иначе, их тоже можно причислить к элементам, которые отвлекают участников движения.

Убережёт ли новая инициатива от аварий на дорогах, или станет лишь очередным поводом выписать штраф, россияне вскоре смогут оценить сами.

Софья Корф