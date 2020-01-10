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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Новый штраф для водителей придумал Медведев

Медведев

Правительство Дмитрия Медведева внесло новый законопроект в Государственную Думу, по которому предлагается штрафовать водителей, не оплативших проезд по платной трассе, сообщает DEITA.RU. 

Как отмечают разработчики законопроекта, в настоящее время прорабатывается схема оплаты штрафов, а также их расчет. В работе находится несколько схем, однако какая будет применена, пока неизвестно. Предполагается, что после появление штрафа появится возможность безбарьерного проезда.

Сумма штрафа составит от 2,5 до 5,5 тысяч рублей, в зависимости от класса транспортного средства. Отметим, что на сегодня в России существует шесть платных автомобильных дорог, две из них соединяют Москву с границами соседних стран. На большинстве трасс только платные участки, а не вся дорога. 

Иван Юрьев

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