Новый штраф для водителей в 500 тысяч придумали в Петербурге

Максимальный размер наказания может составить 500 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.



Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) в Санкт-Петербурге разрабатывает параметры нового административного наказания для водителей. Как пишет РБК, штрафовать хотят за парковку авто на газонах.

Уже сейчас во всех российских городах есть штраф за парковку авто на зеленых насаждениях. Но в ГАТИ уверены, что некорректные формулировки мешают наказывать водителей: доказать, что место, где встал автомобилист, газон, сложно.

По новым правилам каждый водитель, заехавший колесами на газон, заплатит серьезный штраф. Для физических лиц хотят установить размер штрафа от 3 до 5 тысяч, для должностных лиц – от 5 до 40 тысяч и для юрлиц – от 150 до 500 тысяч.

Елена Миронова