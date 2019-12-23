Новый штраф ГИБДД: автолюбителей заставят заплатить пять тысяч

Российские власти планируют ужесточить наказание за опасное вождение уже в следующем году, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «АвтоВзгляд». Инициативу по данному вопросу планируют рассмотреть уже весной 2020 года.

В весеннюю сессию депутаты Госдумы еще раз проанализируют предложение об ужесточении наказания за опасное вождение. Это будет уже второе чтение соответствующих поправок в КоАП.

Отмечается, что первое чтение законопроекта прошло еще в январе 2017 года. За последующие три года народные избранники не смогли найти время, чтобы вернуться к данной теме.

Напомним, в России планируется в КоАП РФ ввести новую статью об опасном вождении. Предполагается, что штраф за нее будет не менее пяти тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова