Новый штраф придумала ГИБДД для водителей

Российские автолюбители небезосновательно убеждены, что являются одной из самых незащищенных категорий граждан, сообщает DEITA.RU.

Транспортный налог, штрафы, порой даже ни за что, а главное — бензин, стоимость которого на отечественных заправках превышает почти в два раза цену российского топлива в бывшей Советской республике. Несмотря на все это, российские власти пытаются придумать все больше методов заработка на простых автомобилистах.

Совсем недавно водители заговорили о новом штрафе, который приходит за превышение скорости в тех местах, где нет ни дорожных камер, ни барыг с треногами. Каким образом такое возможно, пишет DEITA.RU со ссылкой на канал «Автомот».

Дело в том, что теперь камеры, фиксирующие превышение скорости, можно установить в салоне автомобиля. Эти неприятные машины стоят на обочине трассы и ждут свою жертву. Получив данные с радара, оператор либо отправляет их в ГИБДД, либо готовит так называемое письмо счастья.

Екатерина Брязгунова