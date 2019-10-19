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Deita TV

авто, автомобиль, руль

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19 Август 2019, 19:45

Новый штраф придумала ГИБДД для водителей

автомобиль, руль, авто, машина

Российские автолюбители небезосновательно убеждены, что являются одной из самых незащищенных категорий граждан, сообщает DEITA.RU.

Транспортный налог, штрафы, порой даже ни за что, а главное — бензин, стоимость которого на отечественных заправках превышает почти в два раза цену российского топлива в бывшей Советской республике. Несмотря на все это, российские власти пытаются придумать все больше методов заработка на простых автомобилистах.

Совсем недавно водители заговорили о новом штрафе, который приходит за превышение скорости в тех местах, где нет ни дорожных камер, ни барыг с треногами. Каким образом такое возможно, пишет DEITA.RU со ссылкой на канал «Автомот».

Дело в том, что теперь камеры, фиксирующие превышение скорости, можно установить в салоне автомобиля. Эти неприятные машины стоят на обочине трассы и ждут свою жертву. Получив данные с радара, оператор либо отправляет их в ГИБДД, либо готовит так называемое письмо счастья.

Екатерина Брязгунова

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