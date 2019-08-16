Не только прохладу принесут россиянам осенние месяцы. Автолюбители всей страны будут ждать итогов осенней сессии в Государственной Думе. Депутаты могут ввести новый штраф, сообщает DEITA.RU.



Санкции планируется применить к автолюбителям, которые покинут место аварии без серьёзных последствий. Штраф планируется установить в размере 10 тысяч рублей. Данная мера будет послаблением текущих мер наказания - лишением прав на 1,5 года или арестом на 15 суток.

Дело в том, что не всегда автомобилист может понять, что уехал с места ДТП. Подобное может произойти на автопарковке, например или шумных дорогах.

Помимо этого, в ряде случаев водителю автомобиля или его пассажирам требуется медицинская помощь, поэтому шофёр покидает место аварии.

Авторы инициативы полагают, что процедура лишения прав не исчезнет, а назначение штрафа будет применяться в зависимости от обстоятельств происшествия.

Напомним, помимо новых штрафов на осенней сессии депутаты рассмотрят возможность ужесточения наказания за вождение в нетрезвом виде, а также ещё несколько законов об автолюбителях.

DEITA.RU продолжит информировать о законах, которые непосредственно коснутся автомобилистов и, возможно, будут приняты во время осенней сессии.

Софья Корф