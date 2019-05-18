Предприятия будут штрафовать за ложные данные, сообщает DEITA.RU

Административный штраф до 200 тысяч рублей хотят ввести для предприятий, исказивших данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу. Законопроект разработало Правительство РФ, изменения планируется ввести в КоАП.

Согласно документу, за искажение данных предусматривается штраф для должностных лиц — 15–30 тысяч, а юридическим лицам от 100 до 200 тысяч рублей. Новый закон вступит в силу в середине июля. Также штрафы могут быть выписаны за несвоевременную установку средств мониторинга и за задержку предоставления сведений в единый реестр.

Иван Юрьев