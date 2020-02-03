Новый штраф за опасное вождение составит 5 тысяч рублей

Изменения в Кодексе административных правонарушений вскоре почувствуют многие любители пренебречь правилами дорожного движения, сообщает DEITA.RU. Среди нововведений – ответственность за опасное вождение.

Словосочетание «опасное вождение» давно в обиходе у инспекторов ГИБДД, однако ответственности за подобный стиль езды предусмотрено не было в виду отсутствия официального понятия такой езды. В новой редакции КоАП предусмотрен новый штраф для лихачей – нарушителю придётся расстаться с купюрой наиболее высокого номинала в России – пятью тысячами рублей.

Кроме того, если автомобилист пожелает выехать на улицы города с заведомо неисправной системой тормозов, его ожидает штраф пятьсот рублей. Данная статья осталась без изменений, чего не сказать о штрафе за плотную тонировку. Его размер увеличился в два раза, и будет составлять одну тысячу «деревянных», как отмечает «Российская газета». Более, того, если любителя плотной тонировки поймают повторно, отдать придётся уже три тысячи рублей.

Напомним, в новом проекте КоАП наказание предусмотрено и для водителей, которые систематически нарушают ПДД. Если в течение 12 месяцев за водителем будут трижды зафиксированы грубые нарушения ПДД, он может лишиться заветного удостоверения на срок от 12 до 18 месяцев.

Софья Корф