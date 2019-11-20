Новый снежный апокалипсис идет на регион

Борис Кубай рассказал о прохождении нового циклона, сообщает DEITA.RU.



Уже через несколько дней Приморье накроет новый циклон. Об этом порталу «Примпогода» рассказал главный синоптик Борис Кубай.

Так, еще 20 ноября в Приморье будет холодно: до -20 градусов и ветер. В последующие дни начнется потеление. Днем ожидаются положительные температуры.

Уже в субботу, 23 ноября, со стороны Китая на Приморье придет новый циклон. Он вызовет дожди, которые ночью могут перейти в снег. Тогда же снова придет похолодание. Как и со снегопадом 18 ноября может образоваться гололед.

Елена Миронова