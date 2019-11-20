Новости
Приморье приняло эстафету добрых дел в честь 75-летия Великой Отечественной Войны
20 Ноябрь 2019, 10:19
Власти Приморья могут снизить тарифы на электроэнергию
20 Ноябрь 2019, 10:16
Кафе или контейнер – как обедают трудящиеся на Дальнем Востоке
20 Ноябрь 2019, 10:15
Жителям половины Приморья скоро дадут более чистую воду
20 Ноябрь 2019, 10:14
Спрос у предпенсионеров на обучение в Приморье оказался неожиданно высоким
20 Ноябрь 2019, 10:13
Проблему с двумя долгостроями в Приморье решат всего за месяц
20 Ноябрь 2019, 10:10
Власти проверили стоимость рыбы на рынках Владивостока
20 Ноябрь 2019, 10:08
Во Владивостоке стартовали отборы на всероссийский чемпионат по ММА
20 Ноябрь 2019, 10:05
Новый снежный апокалипсис идет на регион
Борис Кубай рассказал о прохождении нового циклона, сообщает
DEITA.RU.
Уже через несколько дней Приморье накроет новый циклон. Об этом порталу «Примпогода» рассказал главный синоптик Борис Кубай.
Так, еще 20 ноября в Приморье будет холодно: до -20 градусов и ветер. В последующие дни начнется потеление. Днем ожидаются положительные температуры.
Уже в субботу, 23 ноября, со стороны Китая на Приморье придет новый циклон. Он вызовет дожди, которые ночью могут перейти в снег. Тогда же снова придет похолодание. Как и со снегопадом 18 ноября может образоваться гололед.
Елена Миронова
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