Новый СНИЛС введен в России

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В стране с 29 сентября 2019 года официально вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования, сообщает DEITA.RU.

Теперь вместо зеленой карточки с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) работнику нужно предъявить работодателю электронный документ — уведомление из ПФР.

Его форму правление Пенсионного фонда России утвердило в июне. В уведомлении указываются те же данные, что и в карточке СНИЛС: страховой номер лицевого счета (11 цифр), фамилия, имя, отчество работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета.

Получить документ можно в территориальном органе ПФР, в многофункциональных центрах (МФЦ), а также через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

Каждое уведомление защищено электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального отделения Пенсионного фонда.

Как уточняют в ведомстве, выданные до 1 апреля 2019 года бумажные страховые свидетельства (те самые зелененькие карточки, закатанные в пластик) остались в силе.

Дмитрий Санников

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