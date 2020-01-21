«Новый социализм» Платошкина высмеяли в Сети

Левый блогер и профсоюзный активист Андрей Рудой иронично раскритиковал на своем канале «Вестник бури» взгляды и методы создателя движения «За новый социализм» Николая Платошкина, сообщает DEITA.RU.

Завсегдатай телевизионных политических шоу Николай Платошкин создает движение «Новый социализм». По мнению Андрея Рудого, социалистическими идеи Платошкина совсем не являются.

«2020 год. Дряхлеет и вымирает партия дедушки Зюганова. Сдулся и редко покидает костромские леса униженный и обиженный театрал Кургинян. Даже какой-нибудь Удальцов, и тот давно уже не хайповый персонаж, обитающий в тени умирающей «подруги» - КПРФ. Кто же будет дурить мозги народу? Кто будет умело паразитировать на ностальгии по советскому прошлому, бегая с красным флагом и портретом Ленина, но продвигая абсолютно неленинские идеи?», - спрашивает Андрей Рудой.

Как оказалось, этим человеком стал Николай Платошкин, чьи взгляды блогер назвал «шизофреническими». Все могло бы пойти не так, если бы Платошкин занимался дипломатией, политической историей стран Латинской Америки. Но по мнению Рудого, «Теперь мы знаем Николая Николаевича скорее, как политикана с раздутым ЧСВ и хамоватой манерой разговоров, почти на уровне Владимира Вольфовича».

С точки зрения левого блогера, идеи Николая Платошкина в движении «За новый социализм» представляют собой смесь советских символов с капитализмом и социалистическими не являются. «Не все то красное, что прикрывается красным флагом», - говорит Андрей Рудой. «Заигрывания» же с молодежью в виде предложения написания рэп-речитатива о Сталине и современной России на музыку гимна СССР блогер высмеял особенно, записав свой трек «Николай Платошкин».

Дмитрий Санников