Россиян могут попросить устанавливать в домах датчики оповещения о возгораниях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Правительство предложило МЧС ввести такую меру профилактики правонарушений.

По замыслу правительства, МЧС может провести массовую рекламу для граждан и предложить им устанавливать в домах, учебных заведениях и местах пребывания несовершеннолетних системы оповещения о возгораниях.

Председатель московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил, что государство обязано заботиться о гражданах и самостоятельно заниматься установкой подобных систем в зданиях.

Руководитель систем безопасности Сергей Победоносцев добавляет конкретики: минимум три тысячи рублей будет стоить человеку установка такого датчика в квартире. Причем в случае возникновения пожара единственное, что случится это сработает сигнал оповещения. По мнению Победоносцева, датчики должны быть не такие, а те, которые сразу передадут информацию о возгорании в пожарную часть. ИХ можно установить на весь дом, для каждого человека они, в таком случае, будут стоить 70 рублей в месяц.

Анастасия Туркова

