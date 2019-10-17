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Новый способ хищения денег из банкоматов придумали мошенники
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Новый способ хищения денег из банкоматов придумали мошенники
В Генпрокуратуре заявили о принципиально новом способе мошенничества у банкомата, сообщает DEITA.RU.
По словам представителя ведомства Елены Малык, мошенники изобрели специальную ленту, которую можно наклеить на фальшивую купюру и с ней банкомат прочитает ее как настоящую. После того, как фальшивки заброшены на банковскую карту, мошенники в другом банкомате снимают деньги. И эти средства уже настоящие, которые можно использовать.
По словам Малык, которая в программе «Эфир» рассказывала о новом видео мошенничества, сразу вычислить аферистов практически невозможно, так как заметить пропажу можно только после того, как в банкомате заканчиваются наличные средства.
Ранее прошла информация о том, что крупные российские банки готовы взять на себя социальную функцию, а именно: кредитные организации начнут выдавать пенсии и даже материнский капитал. Желающие вести свой бизнес также могут зарегистрироваться в качестве ИП в банке. Отмечается, что далеко не все банки готовы пойти на эксперимент, но Сбербанк готов.
Екатерина Брязгунова