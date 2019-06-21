Граждане смогут начать получать пенсионные выплаты через тридцать лет, если принимают участие в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщает DEITA.RU, ссылаясь на Ленту.ру.

ЦБ совместно с Минфином работают над проектом, по которому начать получать пенсию можно через 30 лет после внесения первого платежа. Но досрочная выплата предусмотрена тоже если гражданин заболел или по гарантии Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Но недоработанных вопросов немало. Не известно даже, какими должны быть суммы отчислений. Предполагается, что размер должен зависеть от того, каким будет срок выплат. Поздно выходящие на пенсию россияне получат больше денег. Инфляция индексируется. Также участник программы сам решает, вносить ли деньги лично каждый месяц или сделать переводы автоматическими.

Анастасия Туркова