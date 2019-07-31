В России накануне утвердили правила, которые позволят рассчитать прожиточный минимум пенсионеров, сообщает DEITA.RU. Соответствующее постановление российского правительства подписал второй человек в стране Дмитрий Медведев.

Теперь прожиточный минимум будет формироваться в каждом регионе отдельно. Главным критерием выступит ситуация, которая сложилась на территории данного субъекта Федерации за последние полгода.

По мнению руководителя кабмина, новый подход позволит полностью исключить ситуации, когда по тем или иным причинам происходит занижение прожиточного минимума пенсионеров в российских регионах. Ожидается, что уже в ближайшее время уровень соцподдержки повысится.

Напомним, накануне правительство направило свыше четырех миллиардов рублей на дополнительные выплаты пенсионеров. Деньги получат сразу 13 регионов страны.

Всегда стоит помнить, что в некоторый случаях размер пенсии может быть снижен. В этом случае придется даже вернуть разницу между начисленной и полученной. Речь идет о тех случая, когда выплачивалась пенсия по потере кормильца, однако получатель дохода от государства оказался трудоспособен.

Екатерина Брязгунова