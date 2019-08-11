Россияне начали жаловаться на sms-сообщения с требованием выплатить несуществующий кредит, сообщает DEITA.RU со ссылкой на социальные сети.

Когда на ваш номер приходит sms-сообщение о том, что вы якобы должны заплатить по кредиту, которого никогда у вас не было, категорически запрещено перезванивать на номер, с которого пришла sms-ка.

Первое, что нужно сделать, — изучить, откуда «прилетел» сюрприз. Если это номер кредитной организации необходимо зайти на их сайт, посмотреть номер техподдержки и звонить уже по данному номеру в банк, чтобы узнать о происходящем.

Если номер не банка, вероятнее всего, sms-сообщение отправили мошенники. Они только и ждут, чтобы вы им перезвонили, чтобы оставить вас без денег.

Екатерина Брязгунова