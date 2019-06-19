Фермер потерял все свои посевы из-за безалаберности чиновников, сообщает DEITA.RU.



Настоящий рейдерский захват сельхозземель произошел в Курганской области. Глава фермерского хозяйства Андрей Ботов лишился своего участка площадью в 31 гектар, который арендовал много лет. Эту историю рассказало издание «Ура.ру».

Как рассказал сам фермер, земля, на которой он работал, – из фонда перераспределения. Ею много лет никто не пользовался, так что он взял ее в аренду у муниципалитета в 2001 году. В 2011 году перезаключил договор на 49 лет.

Все это время мужчина работал на земле. Но весной этого года оказалось, что у земли новый владелец. Новый хозяин даже показал документы, однако с Ботовым договор не расторгали. Ботов принял решение пользоваться землей, засадил поля, но новый владелец уничтожил все посевы - в присутствии полиции.

Как рассказали чиновники в муниципалитете, такая ситуация произошла из-за наложения участков. В деле разбирается суд. Чиновники пообещали компенсировать убытки, если суд встанет на сторону Ботова.

Елена Миронова