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Новый способ заработка предложил Сбербанк
Крупнейший российский банк предлагает своим клиентам еще одну альтернативу депозитам, сообщает DEITA.RU.
В понедельник, 16 декабря, любой желающий может дать деньги в долг представителям малому и микробизнесу в случае, если банк ранее ему отказал. Именно сегодня Сбербанк запускает новую платформу под названием P2B-кредитования.
Для клиентов банка из Подмосковья система «Сберкредо» будет доступна уже в текущем году. До конца декабря клиенты смогут ознакомиться с перечнем компаний, которые нуждаются в заемных средствах. При этом каждое предприятие пройдет особый отбор.
Отмечается, что заемщики должны будут выплатить банку пять процентов от той суммы, которую получат от инвесторов.
Екатерина Брязгунова