telegr wh call

Новости

Появился список самых могущественных стран года

16 Декабрь 2019, 14:15

Новый способ заработка предложил Сбербанк

16 Декабрь 2019, 14:00

Курение разоряет: штраф в полмиллиона выписали россиянину

16 Декабрь 2019, 13:45

Команды четырех городов Приморья встретились на Первенстве Приморья

16 Декабрь 2019, 13:43

Рыбаки оказались на оторванной льдине в Японском море

16 Декабрь 2019, 13:30

Жители Камчатки готовятся к мощному извержению вулкана

16 Декабрь 2019, 13:15

Стало известно, что подорожает в 2020 году

16 Декабрь 2019, 13:00

Политический прорыв года: Внезапный эпатаж Андрея Ищенко

16 Декабрь 2019, 12:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Новый способ заработка предложил Сбербанк

Сбербанк, вывеска, небо, фонарь

Крупнейший российский банк предлагает своим клиентам еще одну альтернативу депозитам, сообщает DEITA.RU.

В понедельник, 16 декабря, любой желающий может дать деньги в долг представителям малому и микробизнесу в случае, если банк ранее ему отказал. Именно сегодня Сбербанк запускает новую платформу под названием P2B-кредитования.

Для клиентов банка из Подмосковья система «Сберкредо» будет доступна уже в текущем году. До конца декабря клиенты смогут ознакомиться с перечнем компаний, которые нуждаются в заемных средствах. При этом каждое предприятие пройдет особый отбор.

Отмечается, что заемщики должны будут выплатить банку пять процентов от той суммы, которую получат от инвесторов.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Путин раскритиковал Сбербанк

Греф продает «дочку» Сбербанка

Клиенты Сбербанка испугались внезапных кредитов

Популярное

«Ваш счет заблокирован»: закон Поклонской приняла Госдума

Опасные конфеты нашли в Приморье

Снег из Китая идет на Приморье

«Здравствуй, Наташа»: русские девушки едут в Китай за женихами
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...