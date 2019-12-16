Новый способ заработка предложил Сбербанк

Крупнейший российский банк предлагает своим клиентам еще одну альтернативу депозитам, сообщает DEITA.RU.

В понедельник, 16 декабря, любой желающий может дать деньги в долг представителям малому и микробизнесу в случае, если банк ранее ему отказал. Именно сегодня Сбербанк запускает новую платформу под названием P2B-кредитования.

Для клиентов банка из Подмосковья система «Сберкредо» будет доступна уже в текущем году. До конца декабря клиенты смогут ознакомиться с перечнем компаний, которые нуждаются в заемных средствах. При этом каждое предприятие пройдет особый отбор.

Отмечается, что заемщики должны будут выплатить банку пять процентов от той суммы, которую получат от инвесторов.

Екатерина Брязгунова