Новый субъект Федерации может появиться на Дальнем Востоке

Еврейская автономная область, по мнению отечественных чиновников, - сложный и депрессивный регион, с большим процентом миграции населения и слабой экономикой, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на близкие к нему Telegram каналы. Более того, этот регион в Кремле считают «расстрельным» для губернаторов. Такую информацию публикует близкий к власти Telegram- канал «Кремлевский безБашенник», называя объединение одним из основных трендов начала года в администрации президента.



В случае, если поправки примут, новый регион ожидают досрочные выборы губернатора.

По информации кремлевских инсайдов, одной из причин объединения ЕАО и Хабаровского края также может быть желание избавиться за счёт досрочного голосования от оппозиционного губернатора Сергея Фургала. Но рейтинг его что в Хабаровском крае, что в ЕАО довольно высок.

Эксперты считают, что Фургалу вполне могут предложить «компенсацию» в виде должности руководителя в одной из политических партий.

Помимо объединения на Дальнем Востоке, на повестке дня стоит и слияние Ленобласти и Петербурга — заинтересантами выступают Ковальчуки для баланса возросшему влиянию Собянина и балансировки региональных интересов с возможным переездом обновляемого Госсовета в Петербург.

Отметим, что на днях возможное объединение дальневосточных регионов прокомментировал министр по развитию ДВ Александр Козлов. Он заявил, что определение границ и полномочий регионов на Дальнем Востоке не входит в компетенции ведомства, и этот процесс зависит только от местных жителей, которые, если захотят объединиться, проведут референдум, таким образом дав заинтересованным лицам руководство к действию. Теперь внимательно следим за дальнейшим развитием событий.

Отметим, как ранее рассказал ИА DEITA.RU политолог Илья Гращенков, объединение Хабаровского края и ЕАО будет органичным процессом, потому что «титульная» нация почти покинула регион, менее 1% проживает на территории региона. Опрошенные агентством жители ЕАО также называли эту идею позитивной.

Василий Кучин