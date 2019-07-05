Статус свободного порта в течение трех месяцев получит Благовещенск, сообщает DEITA.RU по материалам правительства Амурской области

После того, как Благовещенск получит статус «Свободный порт Владивосток», он может рассчитывать введение упрощённого визового режима – режим «электронной визы». Об этом заявил на совещании по социально-экономическому развитию Амурской области полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев.

Власти Приамурья подали в Минвостокразвития заявку на распространение на Благовещенск режима «свободный порт» в марте 2019 года. Благовещенск граничит с Китаем по реке Амур, здесь сейчас ведется создание кластера «Амур», в состав которого войдут строящийся мост Благовещенск-Хэйхэ, трансграничная канатная дорога и туристические объекты «Золотой мили!- намывной территории на берегу Амура.

«Амурская область сегодня - один из лидеров и на Дальнем Востоке, и в стране по привлечению инвестиций. Лидерство, прежде всего, основывается на реализации крупных инвестиционных проектов - таких как «Сила Сибири», строительство космодрома, газоперерабатывающего завода», - прокомментировал Юрий Трутнев.

Дмитрий Санников