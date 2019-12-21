Новый тарифы вводит «Аэрофлот»

Россияне смогут летать без багажа по всему миру благодаря новому тарифу, который вводит компания «Аэрофлот», сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал представитель авиаперевозчика.

Начиная со вторника, 24 декабря, компания вводит новые безбагажные тарифы для пассажиров дальнемагистральных рейсов. Речь идет о полетах из обеих российских столиц (Москвы и Санкт-Петербурга» в Монголию, Шри-Ланка, Мальдивы, Бали, Вьетнам, Таиланд и многие другие страны.

Отмечается, что в такие полеты можно брать с собой только ручную кладь, вес которой не превышает 10 килограммов. При этом фото- и видеотехника, а также ноутбуки и другая электроника в этот вес не входят.

Екатерина Брязгунова