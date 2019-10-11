Новый тест: получить права станет сложнее

Россиянам, больных хроническим алкоголизмом, хотят запретить выдавать автомобильные права. Об этом сообщает DEITA.RU.

Министерство здравоохранения отправило на регистрацию в Минюст законопроект, вводящий для желающих приобщиться к категории водящих автомобиль россиян новый медицинский тест на хронический алкоголизм.

Согласно пояснительной записке ведомства, тест будет иметь обязательный характер. В случае, если в крови кандидата в водители обнаружится главный маркер всех алкоголиков CDT, то россиянину вероятнее всего откажут в положительном заключении о прохождении медицинской комиссии. А перед этим отправят «алкоголика» в наркологию для более детального тестирования. Такая же процедура предусмотрена и при выявлении наркотических средств в моче.

Отметим, что документ затронет не только тех, кто впервые получает водительское удостоверение, но и автолюбителей, лишенных прав.

Кстати, в связи с платностью обязательного анализа на CDT, общая стоимость медицинской справки для автошкол увеличится до трех тысяч рублей.

Екатерина Цой