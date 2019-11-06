Новый указ Путина защитит граждан при банкротстве застройщика

Участники ЖСК, созданных при банкротстве застройщика, будут иметь возможность получить выплаты по той же схеме, что и обманутые дольщики, сообщает DEITA.RU.

Так, президент Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

Данная инициатива призвана защитить членов ЖСК обанкротившегося застройщика равно с дольщиками, которые пострадали от обмана недобросовестных предприятий. Согласно документу, компенсационные выплаты можно будет получить из Фонда защиты прав участников долевого строительства.

«Предыдущий порядок не предусматривал выплат участникам ЖСК, если власти не посчитали необходимым финансировать достройку проблемного жилья. Это ставило членов ЖСК в невыгодные условия», - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, один из инициаторов проекта.

Стоит подчеркнуть, что размер компенсаций не может быть меньше суммы, чем россиянин уже заплатил за квартиру, и его дополнительных взносов. Кроме того, после первой полученной выплаты гражданин перестает быть участником кооператива. По словам авторов проекта, это должно исключить возможность получения двойных выплат.

Напомним, что ранее проблема с обманутыми дольщиками особенно остро стоит в Приморском крае. Средства на спасение граждан выделялись из краевого и федерального бюджета. Весной 2019 в крае даже создали специальный Фонд для защиты прав участников долевого строительства Приморского края. К спасению присоединился и федеральный фонд ДОМ.РФ. Недостроенные дома, в которые граждане вложили свои средства, располагаются в Артеме, Владивостоке, Уссурийске, Дальнегорске, Партизанске и других городах края.

Ранее Владимир Путин дал ряд поручений по защите прав дольщиков. Согласно указу, до декабря все долгострои, которые возводились за деньги дольщиков, должны быть «сданы» в эксплуатацию. Кроме того, за бюджетный счет должны провести необходимые коммуникации к жилью многодетных и владельцев дальневосточных гектаров.

Не так давно из федерального Фонда защиты дольщиков таинственно «исчезла» довольно крупная денежная сумма. Депутаты называют 54 млрд рублей, Банк России же приводит куда более скромные данные: 8,3 млрд. По последним данным, страховые компании перечислили на счет Фонда лишь 1,8 млрд рублей. Сейчас профильные ведомства ищут, куда «пропали» крупные суммы и вычисляют настоящую сумму долга.

Александра Маслова