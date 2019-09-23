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Новый вице-губернатор назначен в Приморье

23 Сентябрь 2019, 15:25

АПК, администрация Приморского края, солнце, лето 11

Подчиненный Богданенко займет его место в администрации Приморья, сообщает DEITA.RU.

Директор департамента туризма Константин Шестаков назначен новым вице-губернатором Приморского края,  он вступит в свою должность во вторник, 24 сентября.

Как сообщили в администрации, он будет контролировать не только туризм, но и развитие краевой  экономики и предпринимательства. То есть все те направления, которые до этого времени курировал врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко.

Константин Богданенко пробыл врио  почти два года. В администрацию он попал по приглашению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко в декабре 2017 года. Он является одним из основателей ГК «ДНС», одного из крупнейших ритейлеров по продаже компьютеров и бытовой техники.

Так и не избавившись от приставки врио, Богданенко возглавит инвестиционное агентство, деятельность которого, очевидно, теперь будет курировать Шестаков. При этом ранее сообщалось, что курируемые экс-замом губернатора направления будут распределены между другими вице-губернаторами.

Иван Крышан

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