Новый вице-губернатор назначен в Приморье

Подчиненный Богданенко займет его место в администрации Приморья, сообщает DEITA.RU.

Директор департамента туризма Константин Шестаков назначен новым вице-губернатором Приморского края, он вступит в свою должность во вторник, 24 сентября.

Как сообщили в администрации, он будет контролировать не только туризм, но и развитие краевой экономики и предпринимательства. То есть все те направления, которые до этого времени курировал врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко.

Константин Богданенко пробыл врио почти два года. В администрацию он попал по приглашению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко в декабре 2017 года. Он является одним из основателей ГК «ДНС», одного из крупнейших ритейлеров по продаже компьютеров и бытовой техники.

Так и не избавившись от приставки врио, Богданенко возглавит инвестиционное агентство, деятельность которого, очевидно, теперь будет курировать Шестаков. При этом ранее сообщалось, что курируемые экс-замом губернатора направления будут распределены между другими вице-губернаторами.

Иван Крышан