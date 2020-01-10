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6 Декабрь 2019, 18:15

Бывший ресторатор из Казани займется культурой Владивостока

Мэрия, администрация города Владивостока, солнце, лето 13

 

С 9 января в мэрии Владивостока появился новый заместитель главы города, сообщает DEITA.RU.

Согласно информации от городской администрации, Азат Ислаев будет заниматься вопросами городской культуры и управлять информационно-программным обеспечением города. Он стал восьмым заместителем руководителя дальневосточной столицы.

Отмечается, что ранее Азат Ислаев был помощником губернатора Приморья – и занимал этот пост с сентября минувшего года. До этого четыре года чиновник занимал должность депутата городской Думы города Казань, представляя КПРФ. Ранее Ислаев работал ресторатором в Казани. Сам же он родом из Перми.

Напомним, что в декабре этого года одним из громких событий кадровой «верхушки» края стал уход Константина Богданенко с поста вице-губернатора Приморья. Отмечается, что это произошло по его собственному желанию.

Кроме того, крупное назначение произошло в конце минувшего года в Уссурийске. Там Игорь Коус, ранее занимавший пост главного судебного пристава края, стал заместителем мэра по вопросам земельных отношений и градостроения. Сам же Евгений Корж, который сейчас является главой Уссурийска, получил эту должность сравнительно недавно – в ноябре 2019 года.

Александра Маслова

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