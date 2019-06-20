Граждане теперь могут получать ипотеку на постройку собственного дома, сообщает DEITA.RU. Выдавать кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) уже начал банк ДОМ.РФ.

Гражданин сможет получить на постройку сумму, не превышающую тридцать миллионов. Процентная ставка – одиннадцать процентов годовых. При этом желающий оформить ипотеку должен внести в качестве первоначального платежа двадцать процентов от требующейся суммы.

Залог в данном случае – земельный участок и сам жилой дом с момента его возведения и оформления собственности.

Минстрой предполагает, что для россиян такие кредиты актуальны и помогут решить жилищный вопрос, развивать индивидуальное жилищное строительство.

Анастасия Туркова