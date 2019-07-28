В России планируют ужесточить наказание за мародерство во время стихийных бедствий и природных катастроф, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Соответствующий проект закона подготовили представители «Единой России». До конца 2019 года его собираются внести в Государственную Думу на рассмотрение.

По мнению главы группы Адальби Шхагошева, кража во время стихийных бедствий — это не просто кража. Во время тайфунов или наводнений человек теряет практически все, и злоумышленник крадет у него едва ли не последнее. Красть тот минимум, что остался у людей, — это аморальное, глубоко безнравственное преступление.

Именно поэтому кражи во время стихийных бедствий планируется отделить от других краж на уровне законодательной базы.

Екатерина Брязгунова