Новая схема обмана пользователей появилась в популярном мессенджере WhatsApp, сообщает DEITA.RU по материалам компании ESET.

Как рассказали специалисты, в настоящее время идет массовая спам-рассылка якобы в честь десятилетнего юбилея мессенджера. Пользователям WhatsApp предлагается получить целый бесплатный терабайт Интернет-трафика. Ну а для того, чтобы «получить подарок» нужно ответить на вопросы и поделиться ссылкой с друзьями.

На самом деле мошенники завлекают на один из фишинговых сайтов, который занимается сбором персональных данных пользователя. Специалисты напоминают о соблюдении осторожности и недопустимости перехода по сомнительным ссылкам.

Ранее миллионы пользователей популярного мессенджера WhatsApp по всему миру оказались под угрозой. Неизвестные научились «заражать» телефоны вредоносным программным обеспечением через звонки в приложении. Отмечается, что не защищены ни телефоны на iOS, ни на Android.

Дмитрий Санников