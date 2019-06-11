Россиянам хотят разрешить получать налоговый вычет по налогу для физических лиц на лекарства, приобретенные по назначению лечащего врача. Единственное условие — общая стоимость лекарств не должна превышать 120 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Такой закон рассмотрит Совфед на заседании во вторник, 11 июня.

На данный момент россияне могут сделать налоговый вычет на лекарства, выписанные врачом, однако эти препараты должные входить в перечень 400 медикаментов, который утвержден российским правительством.

Кроме того, россияне, получившие компенсацию, на должны будут уплатить с нее подоходный налог.

Ранее прошла информация о том, что граждан, которые приняли решение оформить «ипотечные каникулы» из-за сложной жизненной ситуации, также не придется платить подоходный налог.

Екатерина Брязгунова