Популярность такого вида туризма, как bleisure-путешествия, становится все более возрастает в России, сообщает DEITA.RU. Только за последние пять лет спрос на них вырос на 40 процентов.

Как рассказали в агентстве делового туризма «Аэроклуб», bleisure-путешествия — это объединение деловой и туристической поездок. Последние годы такой вид отдыха стал более популярен. Граждане, отправляясь в командировку, сознательно продлевают ее на несколько дней, чтобы отдохнуть и посмотреть город.

Отмечается, что к bleisure-путешествиям прибегают в основном так называемые миллениалы — люди, родившиеся после 1981 года.

При этом заинтересованные работодатели обратили внимание на распространение такого вида отдыха, поэтому зачастую своим работникам предлагают продлить командировку для отдыха в качестве поощрения за хорошо выполненную работу.

Екатерина Брязгунова