Новый вид водительских прав появится в России

В ближайшем будущем водительское удостоверение автолюбители смогут показать на смартфоне, сообщает DEITA.RU.

Согласно предложению ГИБДД, пластиковое водительское удостоверение будет переведено в электронный вид. После чего водителя получат право не возить с собой водительское удостоверение, а представлять его инспекторам ДПС по просьбе на смартфоне.

По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, данная инициатива прорабатывается, однако о сроках ее реализации на данный момент говорить очень и очень рано. Это связано, в первую очередь, с некоторыми трудностями. Чтобы электронные права появились и смогли функционировать наравне с пластиковыми, необходимо модернизировать оборудование.

Екатерина Брязгунова