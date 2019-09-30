Новый вид водительских прав появится в России

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документы, ву, права, водительское удостоверение

В ближайшем будущем водительское удостоверение автолюбители смогут показать на смартфоне, сообщает DEITA.RU.

Согласно предложению ГИБДД, пластиковое водительское удостоверение будет переведено в электронный вид. После чего водителя получат право не возить с собой водительское удостоверение, а представлять его инспекторам ДПС по просьбе на смартфоне.

По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, данная инициатива прорабатывается, однако о сроках ее реализации на данный момент говорить очень и очень рано. Это связано, в первую очередь, с некоторыми трудностями. Чтобы электронные права появились и смогли функционировать наравне с пластиковыми, необходимо модернизировать оборудование.

Екатерина Брязгунова

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