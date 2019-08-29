Сотрудник коммерческого предприятия пойман на необычной взятке, сообщает DEITA.RU со ссылкой на следственный комитет ХМАО.

В районном суде Ханты-Мансийска обвинили мужчину, которому в качестве взятки предлагали кататься на Toyota Land Cruiser 200.

Рабочие обязанности подсудимого включали в себя контроль за деятельностью предпринимателя, который занимался оказанием транспортных услуг. При этом мужчина начал покрывать незаконные маневры коммерсанта после того, как ему разрешили кататься на джипе и использовать его для своих нужд. В ответ предпринимателю на ротяжении двух лет доставались поддельные документы: путевые листы и сведения о техническом состоянии ТС. Такую информацию передают сотрудники СУ СК по ХМАО.

Нарушитель был пойман службами безопасности на предприятии и полицией. Суд признал мужчину виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы условно при испытательном сроке в четыре года.

Анастасия Туркова