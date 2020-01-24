Новый вирус в Китае: видеохроника, камеры на улицах, очевидцы

На сегодняшний день в Китае зарегистрировано 876 случаев заболевания новым вирусом – пневмонией ранее неизвестного типа, сообщает DEITA.RU.

На сегодняшний день, по данным ТАСС со ссылкой на китайский портал «Ванъи», зарегистрировано 26 смертельных случаев заболевания. Два из них – вне пределов эпицентра болезни – города Ухань. Так, один человек погиб в провинции Хэбэ и один – в Хэйлунцзяне, всего в 400 км от Приморья.

Согласно последним данным, 177 человек в тяжелом состоянии, 34 пациента уже покинули больницу, вылечившись от опасного недуга.

На сегодняшний день Ухань находится на карантинном режиме – покидать город и въезжать в него запрещено. Население его составляет около 12 млн человек.

Евгений Черемухин