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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Новый вирус в Китае: видеохроника, камеры на улицах, очевидцы

вирус

На сегодняшний день в Китае зарегистрировано 876 случаев заболевания новым вирусом – пневмонией ранее неизвестного типа, сообщает DEITA.RU.

На сегодняшний день, по данным ТАСС со ссылкой на китайский портал «Ванъи», зарегистрировано 26 смертельных случаев заболевания. Два из них – вне пределов эпицентра болезни – города Ухань. Так, один человек погиб в провинции Хэбэ и один – в Хэйлунцзяне, всего в 400 км от Приморья.

Согласно последним данным, 177 человек в тяжелом состоянии, 34 пациента уже покинули больницу, вылечившись от опасного недуга.

На сегодняшний день Ухань находится на карантинном режиме – покидать город и въезжать в него запрещено. Население его составляет около 12 млн человек.

Евгений Черемухин

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