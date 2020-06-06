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Новый военный округ появится в России
Президент России Владимир Путин приравнял Северный флот с 2021 года к военному округу, сообщает ИА DEITA.RU.
Как говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации, Северный флот будет в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа. Эти регионы вышли из состава ЗВО. Границы других военных округов не изменились.
Флот стал отдельной военно-административной единицей впервые в российской истории. Ранее в Минобороны РФ заявили, что такая мера поможет эффективнее оборонять Арктику.
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