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Новый военный округ появится в России

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Президент России Владимир Путин приравнял Северный флот с 2021 года к военному округу, сообщает ИА DEITA.RU.

Как говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации, Северный флот будет в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа. Эти регионы вышли из состава ЗВО. Границы других военных округов не изменились.

Флот стал отдельной военно-административной единицей впервые в российской истории. Ранее в Минобороны РФ заявили, что такая мера поможет эффективнее оборонять Арктику.

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