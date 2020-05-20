Новый врио губернатора первым делом поднял зарплаты чиновникам

Врио председателя правительства Камчатки Александр Кузнецов, который совсем недавно был назначен на эту должность президентом России Владимиром Путиным, подписал постановление, согласно которому в регионе были увеличены расходы бюджета на содержание местных чиновников и депутатов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Кам 24».



По информации издания, данное решение было принято в рамках утверждения новых нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления в текущем году.

Отмечается, что расходы на содержание представителей власти в региональной столице выросли до одного миллиарда 21 миллиона рублей.

Ранее в интервью изданию новый руководитель Камчатки упоминал о том, что у него не закрыта ипотека, но он на это не жалуется, т.к. его зарплата всегда соответствовала его нагрузке на службе государству.