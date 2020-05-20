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Новый врио губернатора первым делом поднял зарплаты чиновникам

Чиновник

Расходы на содержание слуг народа на Дальнем Востоке увеличат

Врио председателя правительства Камчатки Александр Кузнецов, который совсем недавно был назначен на эту должность президентом России Владимиром Путиным, подписал постановление, согласно которому в регионе были увеличены расходы бюджета на содержание местных чиновников и депутатов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Кам 24».

По информации издания, данное решение было принято в рамках утверждения новых нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления в текущем году.

Отмечается, что расходы на содержание представителей власти в региональной столице выросли до одного миллиарда 21 миллиона рублей.

Ранее в интервью изданию новый руководитель Камчатки упоминал о том, что у него не закрыта ипотека, но он на это не жалуется, т.к. его зарплата всегда соответствовала его нагрузке на службе государству.

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