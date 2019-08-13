Новый инструмент по борьбе с коррупцией появился у Генеральной прокуратуры России, сообщает DEITA.RU.

Закон о том, что иностранные кредитные организации могут раскрывать банковскую тайну во время проведения специальных проверок, направленных на борьбу с коррупцией.

Отмечается, что информация, несмотря ни на что, по-прежнему будет конфиденциальной и будет доступна лишь ряду лиц в надзорных органах. Главная цель проверки заключается в том, чтобы убедиться в соблюдении требований, предъявляемых государственных служащим, на которых возложены ряд ограничений, в частности открывать счета в зарубежных банках.

Напомним, в последние несколько лет участились случаи, когда представителей власти и бывший чиновников арестовывают за нарушение коррупционного законодательства.

Екатерина Брязгунова