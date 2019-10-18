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Новый закон гарантирует сохранность пенсий

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Негосударственные пенсионные фонды смогут стать часть государственных корпораций, сообщает DEITA.RU. Приняты соответствующие поправки в закон о гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

Еще совсем недавно учредителями НПФ могли быть только физические или юридические лица. Однако ситуация в корне изменилась — теперь все НПФ смогут войти в систему, которая гарантирует сохранность накоплений.

Отмечается, что новая система позволит крупных госкорпорациям, таким как «Ростех» или «Росатом», создавать свои пенсионные фонды. Такие ведомственные НПФ смогут не только обслуживать и гарантировать накопительную часть пенсии своим работникам, но и привлекать людей со стороны.

Более того, данная система сможет еще больше защитить накопления россиян на старость.

Напомним, в начале 2019 года в России стартовала пенсионная реформа, в результате которой мужчины и женщины стали выходить на пенсию на пять лет позже, чем их старшие соотечественники. Спустя девять месяцев после старта пенсионной реформы, некоторые представители власти уже начали подтверждать, что реформа была бессмысленной и беспощадной.

Екатерина Брязгунова

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