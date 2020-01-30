Новый закон грозит «революцией» в регионах

В администрации президента обсуждают ротацию региональных органов законодательного собрания, сообщает DEITA.RU.



Это связано со вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования законодательства о противодействии коррупции».

Согласно принятому в канун 2020 года закону, чиновников ограничивают от участия в НКО и управления иными коммерческими организациями. Однако если закон будет исполняться по всей строгости - это грозит «революцией» в локальных ЗАКСах.

Большинство депутатов, заседающих в органах, не получают за это денег, но при этом они преспокойно являются директорами крупных коммерческих структур, за счет чего и получают прибыль. За депутатскую деятельность многие зарплат не получают.

По закону, депутатам придется либо сложить с себя полномочия в бизнесе, либо покинуть ЗАКС. Такой расклад чреват серьезными изменениями в политическом поле в регионах. Многие депутаты - бизнесмены являются членами партий, обеспечивающих кворум при голосовании.

По информации политического журналиста Михаил Зыгаря, сейчас «Единая Россия» вовсю озаботилась этой неожиданной проблемой в регионах. В процентном соотношении, количество единороссов в региональных парламентах, занимающихся бизнесом, достигает 80 процентов от всех членов партии.

Некоторые депутаты приморского ЗАКС за счет своего бизнеса зарабатывают огромные деньги. Речь идет о миллиардах рублей. Кроме того, значительная часть бизнеса оформлена на родственников законодателей.

Напомним, ранее президент Владимир Путин потребовал конституционно запретить для федеральных чиновников также иметь двойное гражданство и вид на жительство в других странах. Запрет распространится на губернаторов, членов совета федерации, депутатов госдумы и судей. В перспективе этот запрет может дойти и до чиновников регионального уровня.

Ранее появилась информация о том, что в России могут состоятся досрочные выборы в госдуму в декабре текущего года. Однако позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин эти слухи опроверг, назвав их вбросами от иностранных инфррмагентств.

Василий Кучин