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Новый закон грозит «революцией» в регионах
В администрации президента обсуждают ротацию региональных
органов законодательного собрания, сообщает DEITA.RU.
Это связано со вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования законодательства о противодействии коррупции».
Согласно принятому в канун 2020 года закону, чиновников ограничивают от участия в НКО и управления иными коммерческими организациями. Однако если закон будет исполняться по всей строгости - это грозит «революцией» в локальных ЗАКСах.
Большинство депутатов, заседающих в органах, не получают за это денег, но при этом они преспокойно являются директорами крупных коммерческих структур, за счет чего и получают прибыль. За депутатскую деятельность многие зарплат не получают.
По закону, депутатам придется либо сложить с себя полномочия в бизнесе, либо покинуть ЗАКС. Такой расклад чреват серьезными изменениями в политическом поле в регионах. Многие депутаты - бизнесмены являются членами партий, обеспечивающих кворум при голосовании.
По информации политического журналиста Михаил Зыгаря, сейчас «Единая Россия» вовсю озаботилась этой неожиданной проблемой в регионах. В процентном соотношении, количество единороссов в региональных парламентах, занимающихся бизнесом, достигает 80 процентов от всех членов партии.
Некоторые депутаты приморского ЗАКС за счет своего бизнеса зарабатывают огромные деньги. Речь идет о миллиардах рублей. Кроме того, значительная часть бизнеса оформлена на родственников законодателей.
Напомним, ранее президент Владимир Путин потребовал конституционно запретить для федеральных чиновников также иметь двойное гражданство и вид на жительство в других странах. Запрет распространится на губернаторов, членов совета федерации, депутатов госдумы и судей. В перспективе этот запрет может дойти и до чиновников регионального уровня.
Ранее появилась информация о том, что в России могут состоятся досрочные выборы в госдуму в декабре текущего года. Однако позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин эти слухи опроверг, назвав их вбросами от иностранных инфррмагентств.
Василий Кучин