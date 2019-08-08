Госдума пытается решить проблему дольщиков и застройщиков новым законопроектом, сообщает DEITA.RU.

Предполагается, что люди смогут вносить на банковские эскроу-счета 30 процентов от стоимости квартиры, а остальные 70 доплачивать уже по факту сдачи дома.

Это позволит снизить риски дольщиков с одной стороны, и мотивировать застройщиков на нормальную работу – с другой.

Как утверждает председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, это еще и увеличит объемы строительства.

Пока что на эскроу-счета можно вносить только полную стоимость. Но если поправки в закон примут, то счет может стать накопительным. Дольщик сможет его пополнять.

Дольщики получат серьезные льготы: не нужно будет брать ипотеку на стадии строительства и выплачивать дорогой кредит. Однако, если во время стройки вы откажетесь от жилья - 30 процентов никто возвращать не станет, деньги сгорают.

Инициатива порадует и малых предпринимателей.

Например, хозяин небольшого павильона в случае банкротства строителя раньше не мог поделать с этим ничего. Теперь же он имеет право обратиться в агентство страхования вкладов и компенсировать до 10 миллионов рублей.

Но, по словам депутата Николаева, бизнес здесь на втором плане. В первую очередь деньги пойдут двумстам тысячам семей, которых обманули застройщики. Их проблему необходимо решать срочно.

Также в каждом регионе будут созданы фонды, которые возьмутся за завершение долгостроев. Деньги на это дадут региональный бюджет, государство и компенсационный фонд. Примерно 15 миллиардов рублей планируют заложить в фонды законодатели.

В конце июля навстречу приморским дольщикам пошли и местные депутаты.

Прецедентом стал знаменитый замораевский долгострой в Партизанске. Там благодаря прошлой выплате восстановили права 102 дольщиков.

Теперь же новые социальные выплаты смогут получить остальные граждане, кто в первую очередь компенсаций не попал. Общая сумма денежных выплат из краевого бюджета пострадавшим дольщикам составит 11,4 млн рублей.

В июне президент Владимир Путин потребовал от правительства решить проблему дольщиков в течение ближайших двух лет. После «пинка» от Путина правительство выделило еще 5 млрд рублей из федерального бюджета на достройку проблемных объектов в 26 регионах в 2019 году.

Василий Кучин