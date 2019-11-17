telegr wh call

Новости

Все тупые: названа причина высокой смертности на дорогах

18 Ноябрь 2019, 00:10

Медведев готов нанести «сильнейший удар» по экономике

17 Ноябрь 2019, 23:08

Момент жесткого ДТП в столице попал на видео

17 Ноябрь 2019, 22:20

Во Владивостоке завершился чемпионат «Молодые профессионалы»

17 Ноябрь 2019, 21:59

На 16 площадках приморцам окажут бесплатную юридическую помощь

17 Ноябрь 2019, 21:09

Ограничения на рост тарифов ЖКХ могут отменить

17 Ноябрь 2019, 20:59

Олег Кожемяко вручил награды победителям чемпионата Worldskills

17 Ноябрь 2019, 20:45

Назван размер взятки за грубые нарушения ПДД

17 Ноябрь 2019, 19:59

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новый закон изменит жизнь миллионов водителей

Шипованные шины

Обязательную маркировку шин внедрят в России совсем скоро, сообщает DEITA.RU.

Согласно постановлению российского правительства, которое было опубликовано еще в конце сентября, новшество должно вступить в силу с 1 декабря текущего года.

Данное новшество должно позволить максимально сократить количество контрафактной продукции на автомобильном рынке.

Подготовленные Минпромторгом правила позволят производителям, импортерам и продавцам поэтапно переходить на обязательную маркировку покрышек.

Все организации, связанные с реализацией шин, с 1 декабря до 1 марта 2020 года должны зарегистрироваться в госсистеме «Честный знак». После этого у них есть еще достаточно времени, чтобы подготовить оборудование и проштамповать покрышки. Те шины, которые поступили до введения нового постановления, должны быть тоже промаркированы. На это дается год.

Екатерина Брязгунова 

Читайте также:

Даже трезвый станет пьяным: как разводят инспекторы ГИБДД

Для этих автомобилей ужесточат техосмотр

ГИБДД заявила, что Pajero Mini — грузовик

Популярное

«К людям, как к скотине» — россияне негодуют от предложения экономиста

Ураган и мощный ливень ждут жителей столицы

Жених и невеста устроили стрельбу на пороге ЗАГСа

Поторопитесь: стоимость медкомиссии вырастет в шесть раз
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...