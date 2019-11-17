Новый закон изменит жизнь миллионов водителей

Обязательную маркировку шин внедрят в России совсем скоро, сообщает DEITA.RU.

Согласно постановлению российского правительства, которое было опубликовано еще в конце сентября, новшество должно вступить в силу с 1 декабря текущего года.

Данное новшество должно позволить максимально сократить количество контрафактной продукции на автомобильном рынке.

Подготовленные Минпромторгом правила позволят производителям, импортерам и продавцам поэтапно переходить на обязательную маркировку покрышек.

Все организации, связанные с реализацией шин, с 1 декабря до 1 марта 2020 года должны зарегистрироваться в госсистеме «Честный знак». После этого у них есть еще достаточно времени, чтобы подготовить оборудование и проштамповать покрышки. Те шины, которые поступили до введения нового постановления, должны быть тоже промаркированы. На это дается год.

Екатерина Брязгунова