Платные дороги появятся на Крайнем Севере и в районах, приравненных к нему. Самое важное, что строительство платных дорог теперь возможно даже в том случае, если бесплатных в данном регионе нет и никогда не было, сообщает DEITA.RU. Такой закон подписал глава государства Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-странице правовой информации.

Главное условие — платная трасса не должна пролегать по территории городов или иных населенных пунктов.

Отмечается, что значительная часть населенных пунктов, расположенных на Крайнем Севере, не имеет никакой связи с внешним миром, кроме так называемых зимников, а также речного транспорта. Из-за отдаленности таких населенных пунктов от федеральных центров, а также в связи с малочисленностью населения даже в долгосрочном прогнозе бесплатные дороги там не появятся, поэтому строительство автодорог с привлечением инвестиций поднимет на принципиально новый уровень транспортную доступность в регионе.

Екатерина Брязгунова