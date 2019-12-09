Новый закон научит соседей терпению

В России готовится проект поправок в Гражданский кодекс. Там пропишут детально, что можно и нельзя делать соседям, и как реагировать на праздник к хлопушками и шашлыками на приграничном участке, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», первое правило новых поправок – «терпение и взаимоуважение».

Так, документ заставит граждан молча терпеть запах дыма, готовящихся блюд, копоть, различные шумы и вибрации – «если все это не оказывает влияние на использование соседнего участка» - отмечается в тексте закона.

Закон разрешает соседям вмешаться, если те разошлись уж совсем «не на шутку».

Кроме того, новый законопроект пропишет различные случаи, когда соседи не должны «негативно влиять» на участок по соседству. Это, например, строительство туалета – чтобы стоки не текли к соседям, или строительство построек, которые могут так или иначе мешать хозяйственной деятельности граждан, живущих по ту сторону забора, и так далее.

Отметим, что пакет поправок в Гражданский кодекс был внесен в Госдуму еще в 2012 году. Однако, позже его разбили на несколько блоков, что позволило тщательно и вдумчиво проработать каждый из них.

Александра Маслова