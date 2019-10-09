Новости
Российским депутатам запретили ездить в США
Стало известно, когда заблокируют Telegram
9 Октябрь 2019, 18:00
Новый закон о блокировки мессенджеров прояснили в Госдуме
9 Октябрь 2019, 17:52
Важность смеха и медицинское воспитание школьников обсудили на Дальневосточном форуме
9 Октябрь 2019, 17:33
Российскую писательницу сравнили с автором «Игры престолов»
9 Октябрь 2019, 17:30
Глобальную катастрофу предрекли России
9 Октябрь 2019, 17:16
Почти 69: вот в какой позе ГИБДД проверят водителей
9 Октябрь 2019, 17:00
Сбербанк обрадовал некоторых клиентов
9 Октябрь 2019, 16:45
Новый закон не действует: виновников смертельных ДТП судят по-старому
Два с половиной года получил мужчина, сбивший в конце марта на Можайском шоссе в Москве, семью. В результате аварии женщина и дочь скончались, а отец семейства получил серьезные травмы, сообщает DEITA.RU.
В резонансных ДТП гибнут целые семьи, и если виновник аварии был пьян, срок ему назначат намного больше, чем трезвому. Раньше в России была мера, что если после смертельной аварии скрылся с места ДТП, а потом, одумавшись, сдался, судить будут как трезвого.
Новый закон, который вступил в силу в конце апреля, изменил ситуацию: беглецов приравняли к пьяным водителям. Теперь водители, которые скрылись с места аварии с пострадавшими, получат четыре года. Если в аварии погиб один человек — семь лет, а если два и более — в тюрьму можно загреметь на целых девять лет.
И хотя пробел устранен, судьи не спешат выносить серьезные приговоры. Так, сбежавший с места ДТП в Москве пытался скрыться в Чечне. Для того, чтобы он понес ответственность за содеянное, пришлось даже прибегать к помощи главы Чечни Рамзана Кадырова. В результате за двух погибших беглец получил 2,5 года тюрьмы и отобрали права.
Аналогичная ситуация произошла во Владивостоке. Там, мужчина сбивший семью мужчина получил 4,5 года.
Как пишет РГ, эксперты отмечают, ситуация изменится, когда начнут судить сбежавших с места смертельного ДТП, которое произошло после вступления закона в силу, то есть после апреля.
Екатерина Брязгунова