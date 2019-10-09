Новый закон не действует: виновников смертельных ДТП судят по-старому

Два с половиной года получил мужчина, сбивший в конце марта на Можайском шоссе в Москве, семью. В результате аварии женщина и дочь скончались, а отец семейства получил серьезные травмы, сообщает DEITA.RU.

В резонансных ДТП гибнут целые семьи, и если виновник аварии был пьян, срок ему назначат намного больше, чем трезвому. Раньше в России была мера, что если после смертельной аварии скрылся с места ДТП, а потом, одумавшись, сдался, судить будут как трезвого.

Новый закон, который вступил в силу в конце апреля, изменил ситуацию: беглецов приравняли к пьяным водителям. Теперь водители, которые скрылись с места аварии с пострадавшими, получат четыре года. Если в аварии погиб один человек — семь лет, а если два и более — в тюрьму можно загреметь на целых девять лет.

И хотя пробел устранен, судьи не спешат выносить серьезные приговоры. Так, сбежавший с места ДТП в Москве пытался скрыться в Чечне. Для того, чтобы он понес ответственность за содеянное, пришлось даже прибегать к помощи главы Чечни Рамзана Кадырова. В результате за двух погибших беглец получил 2,5 года тюрьмы и отобрали права.

Аналогичная ситуация произошла во Владивостоке. Там, мужчина сбивший семью мужчина получил 4,5 года.

Как пишет РГ, эксперты отмечают, ситуация изменится, когда начнут судить сбежавших с места смертельного ДТП, которое произошло после вступления закона в силу, то есть после апреля.

Екатерина Брязгунова