telegr wh call

Новости

Российским депутатам запретили ездить в США

Стало известно, когда заблокируют Telegram

9 Октябрь 2019, 18:00

Новый закон о блокировки мессенджеров прояснили в Госдуме

9 Октябрь 2019, 17:52

Важность смеха и медицинское воспитание школьников обсудили на Дальневосточном форуме

9 Октябрь 2019, 17:33

Российскую писательницу сравнили с автором «Игры престолов»

9 Октябрь 2019, 17:30

Глобальную катастрофу предрекли России

9 Октябрь 2019, 17:16

Почти 69: вот в какой позе ГИБДД проверят водителей

9 Октябрь 2019, 17:00

Сбербанк обрадовал некоторых клиентов

9 Октябрь 2019, 16:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новый закон о блокировки мессенджеров прояснили в Госдуме

Телефон

Невозможно обсуждать проект закона о блокировке пользователей популярных мессенджеров, которые распространяют запрещенную в России информацию, не получив никаких отзывов, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказал руководитель одного из думских комитетов Леонид Левин.

Ранее в Государственной Думе появился законопроект, согласно которому все пользователи месседжеров передающие запрещенную информацию, будут заблокированы. Речь идет не только о мобильных приложениях, но и об электронной почте.

Левин подчеркнул, что ранее изменения закона об информации уже предлагались. При этом нынешние поправки были предложены все теми же авторами. В любом случае, пока не от отзывов, разговаривать не о чем.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Под шумок о Курилах один остров уже отдали

До «бензинового ада» осталось три недели

Бензин, как золото: АЗС ограбили в Приморье

Популярное

Кожемяко отказался вернуть прямые выборы мэров

Ответ на скандал: Россия не пустит США в страну

Тысячи мигрантов ожидаются в России – Путин дал разрешение

«Просто в шоке» — выдержка из школьного учебника разгневала россиян
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...