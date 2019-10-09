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Новый закон о блокировки мессенджеров прояснили в Госдуме
Невозможно обсуждать проект закона о блокировке пользователей популярных мессенджеров, которые распространяют запрещенную в России информацию, не получив никаких отзывов, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказал руководитель одного из думских комитетов Леонид Левин.
Ранее в Государственной Думе появился законопроект, согласно которому все пользователи месседжеров передающие запрещенную информацию, будут заблокированы. Речь идет не только о мобильных приложениях, но и об электронной почте.
Левин подчеркнул, что ранее изменения закона об информации уже предлагались. При этом нынешние поправки были предложены все теми же авторами. В любом случае, пока не от отзывов, разговаривать не о чем.
Екатерина Брязгунова