Депутаты Государственной Думы фракции КПРФ внесли в российский парламент законопроект о пенсионном возрасте, сообщает DEITA.RU.

Суть документа состоит в снижении возраста выхода на пенсию для дальневосточников. Разработали законопроект депутаты от партии КПРФ Николай Харитонов и Алексей Корниенко. Парламентарии предлагают снизить возраст выхода на пенсию по старости.

Как отмечается в пояснительной записке, рост значимости дальневосточных регионов страны, связанный с принятием мер по опережающему развитию приоритетных территорий, создает потребность в привлечении трудоспособных квалифицированных кадров. При этом с Дальнего Востока продолжается отток населения. По мнению депутатов, принятие законопроекта позволит привлечь на Дальний Восток трудоспособное население, а также снизить число граждан, переезжающих оттуда.

Авторы проекта также предлагают установить возраст выхода на пенсию по старости для проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях: для мужчин до 55 лет, женщинам — до 50 лет. Для остальных жителей Дальневосточного федерального округа: мужчин в 60 лет, а для женщин — в 55 лет.

Однако, перспектив принятия у документа практически нет. На законопроект уже получено отрицательное заключение правительства. Дмитрий Медведев и его подчиненные считают, что предоставление таких льгот лицам, работающим и проживающим в Дальневосточном федеральном округе, «поставит их в преимущественное положение по сравнению с лицами, имеющими право на досрочное пенсионное обеспечение за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Кроме того, в отзыве указано, что авторы законопроекта не определили источники финансирования новой статьи расходов в случае его принятия.

Дмитрий Санников