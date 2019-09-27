Новый закон о повышении тарифов ЖКХ внесли в Госдуме

Законопроект о предельном повышении размера оплаты за услуги ЖКХ внесен в Государственную думу, сообщает DEITA.RU.

Согласно документу, стоимость услуг ЖКХ не может быть увеличена более чем на уровень годовой инфляции.

Проект закона, подготовленный народным избранником Виктором Шрейдером, позволит, по сути, зафиксировать стоимость услуг ЖКХ, так как будет ясно — выше, какой отметки региональные коммунальщики не смогут поднять «цифры» в платежках.

Напомним, в некоторых регионах России с сентября появилась новая строка в квитанциях. Речь идет о страховании жилья от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Жильцы многоквартирных домов, которых коснулись данные изменения, должны помнить, что оплачивать страховку они не обязаны.

Екатерина Брязгунова