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Новый закон об отпуске внесен в Госдуму

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В Государственную Думу внесен законопроект, предполагающий повышение приоритета предоставления отпуска сотрудникам с тремя и более детьми, сообщает ИА DEITA.RU.

По действующему Трудовому кодексу, работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию и в удобное для них время. Однако семьи, в которых старший ребенок перешагнул порог 12 лет, теряют приоритет. Авторы законопроекта предлагают скорректировать нормы: предоставить право выбирать время отпуска многодетным семьям, в которых дети не достигли совершеннолетия.

Инициативу выдвинуло Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа. Проблема выбора времени для отпуска близка многодетным семьям, живущим во всех субъектах Российской Федерации, но, особенно, на Севере.

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