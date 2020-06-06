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Новый закон об отпуске внесен в Госдуму
В Государственную Думу внесен законопроект, предполагающий повышение приоритета предоставления отпуска сотрудникам с тремя и более детьми, сообщает ИА DEITA.RU.
По действующему Трудовому кодексу, работникам, имеющим трёх
и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию и в удобное для них время. Однако семьи, в
которых старший ребенок перешагнул порог 12 лет, теряют приоритет. Авторы
законопроекта предлагают скорректировать нормы: предоставить право выбирать
время отпуска многодетным семьям, в которых дети не достигли совершеннолетия.
Инициативу выдвинуло Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа. Проблема выбора времени для отпуска близка многодетным семьям, живущим во всех субъектах Российской Федерации, но, особенно, на Севере.