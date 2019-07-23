Россияне смогут подавать в суд на скандальные компании группами, сообщает DEITA.RU. Федеральный закон от 18 июля публикует «Российская газета».

Согласно документу, недовольные граждане смогут объединяться в группы и подавать коллективный иск в суд. Ответчиком может стать управляющая компания, банки, страховые компании, да и любые другие корпорации, которые нарушили права граждан.

Главное условие — коллективный иск должны подписать не менее 20 человек. Искать друзей по несчастью можно будет даже через интернет

Поводов для подачи коллективного иска много. Например, банк заставил своих сотрудников трудиться сверхурочно. Недовольны, добавки к зарплате нет — пожалуйста, все претензии в суд. Теперь каждому сотруднику не придется подавать иск отдельно от всего коллектива.

Екатерина Брязгунова