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Новый закон по требованию Путина представят 1 декабря
Уже в конце текущей недели российскому правительству придется отчитываться перед президентом Владимиром Путиным, сообщает DEITA.RU.
Еще летом глава государства поручил разработать специальные предложения о том, каким образом будут распределяться выпускники медицинских вузов.
Так, в предстоящее воскресенье, 1 декабря, должен быть представлен законопроект, суть которого предполагает обеспечение медицинскими работниками даже самых отдаленных уголков нашей необъятной родины.
Отмечается, что речь идет только о тех выпускниках, которые обучались за счет бюджетных средств.
Кроме того, ожидается, что новая практика значительно снизит уровень безработицы, а также повысит шансы на карьерный рост у молодых специалистов.
Екатерина Брязгунова