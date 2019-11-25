Новый закон по требованию Путина представят 1 декабря

Уже в конце текущей недели российскому правительству придется отчитываться перед президентом Владимиром Путиным, сообщает DEITA.RU.

Еще летом глава государства поручил разработать специальные предложения о том, каким образом будут распределяться выпускники медицинских вузов.

Так, в предстоящее воскресенье, 1 декабря, должен быть представлен законопроект, суть которого предполагает обеспечение медицинскими работниками даже самых отдаленных уголков нашей необъятной родины.

Отмечается, что речь идет только о тех выпускниках, которые обучались за счет бюджетных средств.

Кроме того, ожидается, что новая практика значительно снизит уровень безработицы, а также повысит шансы на карьерный рост у молодых специалистов.

Екатерина Брязгунова