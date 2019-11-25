telegr wh call

Новости

Медведев предложил работать четыре часа в день

25 Ноябрь 2019, 13:00

Цены на бензин подскочили до 70 рублей - фото

25 Ноябрь 2019, 12:45

Полиция в шоке: учительница заложила бомбу в зоопарке

25 Ноябрь 2019, 12:34

Новый закон по требованию Путина представят 1 декабря

25 Ноябрь 2019, 12:15

Льготники Приморья могут рассчитывать на скидки в крупных магазинах

25 Ноябрь 2019, 12:11

Авария на дороге блокировала важную столичную улицу

25 Ноябрь 2019, 12:00

Олег Кожемяко поручил поставить ГЛОНАСС на всю снегоуборочную технику

25 Ноябрь 2019, 11:54

Министр спорта вручил Приморью значимый трофей

25 Ноябрь 2019, 11:50

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новый закон по требованию Путина представят 1 декабря

Путин

Уже в конце текущей недели российскому правительству придется отчитываться перед президентом Владимиром Путиным, сообщает DEITA.RU.

Еще летом глава государства поручил разработать специальные предложения о том, каким образом будут распределяться выпускники медицинских вузов.

Так, в предстоящее воскресенье, 1 декабря, должен быть представлен законопроект, суть которого предполагает обеспечение медицинскими работниками даже самых отдаленных уголков нашей необъятной родины.

Отмечается, что речь идет только о тех выпускниках, которые обучались за счет бюджетных средств.

Кроме того, ожидается, что новая практика значительно снизит уровень безработицы, а также повысит шансы на карьерный рост у молодых специалистов.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Путин уволил важного силовика

Путин раскритиковал Сбербанк

Раскрыт секрет "вечной молодости" Путина

Популярное

«Ставьте авто, сидите дома» — автомобилисты Приморья в панике

Инспекторы ГИБДД лишают прав, если не сидел за рулем

«Совсем обнаглели» — новый способ нажиться придумали аптеки

Синоптики дали прогноз на предстоящую неделю
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...